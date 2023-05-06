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Ампутированную ступню пришили задом наперед: странная операция помогла выжить британцу

6 мая 2023, 19:07
Валентина Андрейко журналіст
інструменти, операція
Источник: Pixabay

Редкую операцию, которая называется ротационная пластика, предложили юному Ибрагиму Абдулрауфу, когда надежд на спасение оставалось совсем мало — у парня диагностировали рак кости.

Врачи Королевской ортопедической больницы считали, что это единственный шанс спасти жизнь и все-таки оставить юноше часть ноги.  Во время операции ему ампутировали середину конечности и пришили ее нижнюю часть — стопу — задом наперед. То есть, вывернули ее на 180 градусов.

14-летний Ибрагим Абдулрауф попал в отделение неотложной помощи после того, как игрок соперников применил к нему жесткий прием во время футбольного матча. Парень упал и едва добрался домой. На следующий день проснулся от невыносимой боли в ноге.

Подростка доставили в больницу Хартлендс в Бирмингеме, там ему диагностировали какую-то инфекцию и оставили в клинике на шесть недель.

Только дополнительные обследования помогли установить правильный диагноз. И он был неутешительным — рак кости.

Если бы он или его родные отказались тогда от ротационной пластики, парень подвергался риску стремительного распространения рака костей на другие органы.

— Я согласился, но не мог себе представить, что увижу себя неким Франкенштейном с ногой задом наперед, — вспоминает юноша, которому сейчас уже 22 года.

К счастью, операция прошла успешно, и после серии ежедневных упражнений и трех изнурительных лет физической терапии Ибрагим снова может ходить.

— Я очень благодарен врачам за то, что могу сам о себе позаботиться. Ротационная пластика дает возможность контролировать ногу самостоятельно, — уверяет Ибрагим.

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Джерело і фото: Daily Star

Теги
Великобритания Онкология Операция
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