Редкую операцию, которая называется ротационная пластика, предложили юному Ибрагиму Абдулрауфу, когда надежд на спасение оставалось совсем мало — у парня диагностировали рак кости.

Врачи Королевской ортопедической больницы считали, что это единственный шанс спасти жизнь и все-таки оставить юноше часть ноги. Во время операции ему ампутировали середину конечности и пришили ее нижнюю часть — стопу — задом наперед. То есть, вывернули ее на 180 градусов.

14-летний Ибрагим Абдулрауф попал в отделение неотложной помощи после того, как игрок соперников применил к нему жесткий прием во время футбольного матча. Парень упал и едва добрался домой. На следующий день проснулся от невыносимой боли в ноге.

Подростка доставили в больницу Хартлендс в Бирмингеме, там ему диагностировали какую-то инфекцию и оставили в клинике на шесть недель.

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 6, 2023