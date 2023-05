Рідкісну операцію, що має назву ротаційна пластика, запропонували юному Ібрагіму Абдулрауфу, коли надій на порятунок залишалося зовсім мало – у хлопця діагностували рак кістки.

Лікарі Королівської ортопедичної лікарні вважали, що це єдиний шанс врятувати життя і все-таки залишити юнаку частину ноги. Під час операції йому ампутували середину кінцівки і пришили її нижню частину – стопу – задом наперед. Тобто, вивернули її на 180 градусів.

14-річний Ібрагім Абдулрауф потрапив до відділення невідкладної допомоги після того, як гравець суперників застосував до нього жорсткий прийом під час футбольного матчу. Хлопець упав і ледь добрався додому. Наступного дня прокинувся від нестерпного болю в нозі.

Підлітка доставили до лікарні Хартлендс у Бірмінгемі, там йому діагностували якусь інфекцію і залишили у клініці на шість тижнів.

