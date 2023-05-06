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Ампутовану ступню пришили задом наперед: дивна операція допомогла вижити британцю

6 Травня 2023, 19:07
Валентина Андрейко журналістка
інструменти, операція
Джерело: Pixabay

Рідкісну операцію, що має назву ротаційна пластика, запропонували юному Ібрагіму Абдулрауфу, коли надій на порятунок залишалося зовсім мало – у хлопця діагностували рак кістки.

Лікарі Королівської ортопедичної лікарні вважали, що це єдиний шанс врятувати життя і все-таки залишити юнаку частину ноги.  Під час операції йому ампутували середину кінцівки і пришили її нижню частину – стопу – задом наперед. Тобто, вивернули її на 180 градусів.

14-річний Ібрагім Абдулрауф потрапив до відділення невідкладної допомоги після того, як гравець суперників застосував до нього жорсткий прийом під час футбольного матчу. Хлопець упав і ледь добрався додому. Наступного дня прокинувся від нестерпного болю в нозі.

Підлітка доставили до лікарні Хартлендс у Бірмінгемі, там йому діагностували якусь інфекцію і залишили у клініці на шість тижнів.

Лише додаткові обстеження допомогли встановити правильний діагноз. І він був невтішним – рак кістки.

Якби він чи його рідні відмовилися тоді від ротаційної пластики, хлопець наражався на ризик швидкого поширення раку кісток на інші органи.

– Я погодився, але не міг собі уявити, що побачу себе таким собі Франкенштейном з ногою задом наперед, – згадує юнак, якому зараз уже 22 роки.

На щастя, операція пройшла успішно, і після серії щоденних вправ і трьох виснажливих років фізичної терапії Ібрагім знову може ходити.

– Я дуже вдячний лікарям за те, що взмозі сам про себе подбати. Ротаційна пластика дає можливість контролювати ногу самостійно, – запевняє Ібрагім.

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Джерело і фото: Daily Star

Теги
Великобританія Онкологія Операція
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