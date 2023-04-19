Про травматолога з Дніпра Вадима Пірського серед воїнів ходять легенди.

Ті, що повертаються після поранень на фронт, розказують, що Пірський, застосувавши якісь нові апарати, врятував від ампутацій понад 2 тис. воїнів, яких доставляли в госпіталь з розтрощеними кінцівками.

У цьому немає жодного перебільшення.

– Ми лікуємо вогнепальні поранення за допомогою вакуумних апаратів, які в рази зменшують небезпеку втрати кінцівки, — розказує Вадим Пірський.

До 24 лютого таких VAC-апаратів в Україні майже не було. Можливо тому, що в цивільному житті потреби в них мінімальні. А тепер, коли щодня в госпіталь привозять багато важкопоранених прямо з лінії фронту, ціна однієї хвилини дорівнює цілому життю.

VAC-апарати сприяють пришвидшенню лікування вогнепальних поранень, а отже, збільшують шанс на збереження кінцівок. Вакуумна терапія допомагає кожному другому важкопораненому зберегти руки або ноги.

– Пам’ятаю Назара. Він до мене потрапляв двічі. Вперше з осколковим пораненням ніг, бо в нього вистрелив танк. Удруге, коли повернувся на фронт, його БТР підірвався на міні, – згадує Вадим Пірський.

Хірург додає, що Назар нині знову на полі бою, бо йому вчасно надали допомогу.

Ці диво-апарати в Україну доставив фонд Help Ukrainian Hospitals. Наразі в госпіталі їх вісім. І кількість врятованих від ампутацій воїнів значно зросла. Вадим наразі витискає з наявного обладнання максимум.

Але цих апаратів треба ще й ще, як і тих фахівців, що можуть ефективно з ними працювати.

Джерело і фото: ШоТам