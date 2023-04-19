О травматологе из Днепра Вадиме Пирском среди воинов ходят легенды.
Возвращающиеся после ранений на фронт рассказывают, что Пирский, применив какие-то новые аппараты, спас от ампутаций более 2 тыс. воинов, которых доставляли в госпиталь с раздробленными конечностями.
В этом нет никакого преувеличения.
— Мы лечим огнестрельные ранения с помощью вакуумных аппаратов, которые в разы уменьшают опасность потери конечности, — рассказывает Вадим Пирский.
До 24 февраля таких VAC-аппаратов в Украине почти не было. Возможно потому, что в гражданской жизни потребности в них были минимальными.
А теперь, когда ежедневно в госпиталь привозят много тяжелораненых прямо с линии фронта, цена одной минуты равна целой жизни.
VAC-аппараты способствуют ускорению лечения огнестрельных ранений, а значит, увеличивают шанс на сохранение конечностей. Вакуумная терапия помогает каждому второму тяжелораненому сохранить руки или ноги.
— Помню Назара. Он ко мне попал дважды. Впервые с осколочным ранением ног, поскольку в него выстрелил танк. Во второй раз, когда вернулся на фронт, его БТР подорвался на мине, — вспоминает Вадим Пирский.
Хирург добавляет, что Назар сейчас снова на поле боя, потому что ему своевременно оказали своевременную.
Эти чудо-аппараты в Украину доставил фонд Help Ukrainian Hospitals. Сейчас в госпитале их восемь. И количество спасенных от ампутаций воинов значительно возросло. Вадим выжимает из имеющегося оборудования максимум.
Но этих аппаратов надо еще и еще, как и специалистов, которые умеют с ними работать.
Источник и фото: ШоТам