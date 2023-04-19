О травматологе из Днепра Вадиме Пирском среди воинов ходят легенды.

Возвращающиеся после ранений на фронт рассказывают, что Пирский, применив какие-то новые аппараты, спас от ампутаций более 2 тыс. воинов, которых доставляли в госпиталь с раздробленными конечностями.

В этом нет никакого преувеличения.

— Мы лечим огнестрельные ранения с помощью вакуумных аппаратов, которые в разы уменьшают опасность потери конечности, — рассказывает Вадим Пирский.

До 24 февраля таких VAC-аппаратов в Украине почти не было. Возможно потому, что в гражданской жизни потребности в них были минимальными.

А теперь, когда ежедневно в госпиталь привозят много тяжелораненых прямо с линии фронта, цена одной минуты равна целой жизни.

VAC-аппараты способствуют ускорению лечения огнестрельных ранений, а значит, увеличивают шанс на сохранение конечностей. Вакуумная терапия помогает каждому второму тяжелораненому сохранить руки или ноги.

— Помню Назара. Он ко мне попал дважды. Впервые с осколочным ранением ног, поскольку в него выстрелил танк. Во второй раз, когда вернулся на фронт, его БТР подорвался на мине, — вспоминает Вадим Пирский.

Хирург добавляет, что Назар сейчас снова на поле боя, потому что ему своевременно оказали своевременную.

Эти чудо-аппараты в Украину доставил фонд Help Ukrainian Hospitals. Сейчас в госпитале их восемь. И количество спасенных от ампутаций воинов значительно возросло. Вадим выжимает из имеющегося оборудования максимум.

Но этих аппаратов надо еще и еще, как и специалистов, которые умеют с ними работать.

Источник и фото: ШоТам