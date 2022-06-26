С начала войны в областной больнице Харькова было проведено более 200 манипуляций с использованием VAC-аппаратов. Соответствующее оборудование врачи применяют преимущественно для заживления ран пациентов, получивших осколочное ранение в результате военных действий.

Вакуум-терапия (VAC) – современный способ терапии сложных, хронических ран. Это довольно эффективное дополнение в подготовке раны к хирургическому вмешательству. Вакуум-терапия ускоряет процесс заживления поврежденных участков без болевых ощущений.

— VAC-аппараты заживляют раны очень быстро. В целом такую ​​терапию называют золотым стандартом лечения ран в мире, — рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Отмечается, что в областную больницу Харьковской области за последние четыре месяца было передано 30 VAC-аппаратов. Всего за время войны Минздрав закупил около 800 аппаратов и расходных к ним, а также еще более 250 было привлечено в рамках медицинской гуманитарной помощи, поступающей Украине от наших стран-партнеров и доноров.

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По информации Минздрава, большинство аппаратов развезены по учреждениям здравоохранения во всех областях и используются для лечения пациентов. При этом не только с осколочными ранениями, но и с другими травмами или осложнениями.

К примеру, в Николаевской областной онкологической больнице с помощью такого оборудования лечат пациентов со злокачественными новообразованиями.

В частности, терапию применяют пациентам, у которых наблюдается такое осложнение как релапаротомия, то есть повторное раскрытие брюшной полости в первые 60 дней после проведенного хирургического вмешательства. Благодаря VAC-аппарату врачи успешно пролечили пятерых больных с таким сопутствующим диагнозом.