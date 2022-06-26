З початку війни в обласній лікарні Харкова було проведено понад 200 маніпуляцій з використанням VAC-апаратів. Відповідне обладнання лікарі застосовують переважно для загоєння ран пацієнтів, які отримали осколкове поранення в результаті військових дій.

Вакуум-терапія (VAC) – сучасний спосіб терапії складних, хронічних ран. Це досить ефективне доповнення в підготовці рани до хірургічного втручання. Вакуум-терапія прискорює процес загоєння пошкоджених ділянок без больових відчуттів.

– VAC-апарати загоюють рани дуже швидко. Загалом таку терапію називають золотим стандартом лікування ран у світі, – розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Відзначається, що в обласну лікарню Харківської області за останні чотири місяці було передано 30 VAC-апаратів. Всього за час війни МОЗ закупив близько 800 апаратів й витратних до них, а також ще понад 250 було залучено в рамках медичної гуманітарної допомоги, що надходить Україні від наших країн-партнерів та донорів.

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За інформацією МОЗ, більшість апаратів розвезені по закладах охорони здоров’я у всіх областях й використовуються для лікування пацієнтів. При цьому не тільки з осколковими пораненнями, а й з іншими травмами або ускладненнями.

Приміром, в Миколаївській обласній онкологічній лікарні за допомогою такого устаткування лікують пацієнтів із злоякісними новоутвореннями.

Зокрема, терапію застосовують пацієнтам, у яких спостерігається таке ускладнення як релапаротомія, тобто повторне розкриття черевної порожнини в перші 60 днів після проведеного хірургічного втручання. Завдяки VAC-апарату лікарі успішно пролікували п’ятьох хворих з таким супутнім діагнозом.