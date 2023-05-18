Команда вчених Массачусетського технологічного інституту створила аналог хірургічної нитки (кетгуту), який завдяки гідрогелевому покриттю може доправляти до рани ліки та своєчасно вказувати на появу надмірного запалення.

Як ідеться в повідомленні, дослідники поставили за мету створити такий шовний матеріал, який не тільки розчинятиметься в організмі, а й доставлятиме в рану лікарські засоби.

Щоб домогтися цього, вчені взяли різні тканини свиней – кровоносні судини, тонку кишку, спинний мозок, зв’язки – і за допомогою розчинника видалили з них усі клітини, щоб знизити реакцію з боку імунної системи, але зберегли структурні біомолекули, наприклад колаген.

Висушені тканини нарізали на тонкі смужки і скрутили в нитки. За механічними показниками нитки виявилися такими ж, як комерційний кетгут.

Крім того, нитки покрили гідрогелем із сенсорами запалення, яке в підсумку можна виявити простим аналізом сечі.

В інших варіантах нитки збагатили протизапальними препаратами і навіть живими стовбуровими клітинами, які можуть сприяти загоєнню. Клітини залишалися в рані живими і через тиждень після нанесення швів.

Автори сподіваються, що хірургічний шовний матеріал нового покоління стане незабаром загальнодоступним.

Джерело: nauka.ua