26-річний Луїс Вега провів останні три дні відпустки у США. Якось уночі він прокинувся від гострого болю в спині.

Чіпляючись за стіну і страждаючи від сильного головного болю, він пройшов у душ і там знепритомнів. Його дівчина допомогла йому повернутися в ліжко, але на той час він уже не міг навіть сидіти, біль був нестерпний.

Вони викликали швидку допомогу, і його терміново доправили до лікарні Mount Sinai West, де лікарі діагностували спонтанну спинальну епідуральну гематому (ССЕГ) — коли кров накопичується у просторі поряд із хребтом і згущується, стискаючи його.

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Його одразу ж прооперували. Він знову зміг ворушити пальцями ніг і трохи ворушити ногами. На ранок чутливість відновилися, він навіть зміг зробити два кроки і сісти на стілець.

Доктор Уеслі Бронсон, хірург, який проводив операцію на хребті, сказав, що якби її було перенесено більш ніж на 24 години, Вега міг би зіткнутися з довгостроковими стражданнями.