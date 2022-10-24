26-летний Луис Вега провел последние три дня отпуска в США. Однажды ночью он проснулся от стреляющей боли в спине.

Цепляясь за стену и страдая от сильной головной боли он прошел в душ и там потерял сознание. Его девушка помогла ему вернуться в постель, но к тому времени он уже не мог даже сидеть, боль была нестерпимой.

Они вызвали скорую помощь, и его срочно доставили в больницу Mount Sinai West, где врачи диагностировали спонтанную спинальную эпидуральную гематому (ССЕГ) — когда кровь скапливается в пространстве рядом с позвоночником и сгущается, сдавливая его.

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Его сразу же прооперировали. Он снова смог шевелить пальцами ног и слегка шевелить ногами. К утру чувствительность восстановилась, он даже смог сделать два шага и сесть на стул.

Доктор Уэсли Бронсон, хирург, проводивший операцию на позвоночнике, сказал, что если бы она была перенесена ​​более чем на 24 часа, Вега мог бы столкнуться с долгосрочными страданиями.