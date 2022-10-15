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Мечтает обуть туфли на каблуке: во Львове лечат девушку, у которой одна нога короче другой

15 октября 2022, 12:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Мечтает обуть туфли на каблуке: во Львове лечат девушку, у которой одна нога короче другой

Когда Насте было три месяца, мама заметила, что одна ее ножка короче другой. У девочки диагностировали укорочение правой нижней конечности почти на четыре сантиметра.

С тех пор в жизнь Насте пришли консультации врачей, ношение только специальной обуви и компенсатора – специального ортопедического изделия. О занятиях спортом нечего было и думать, ведь даже ходить было тяжело и неудобно. Со временем девушку начали беспокоить боли в позвоночнике. Поэтому она и решилась на сложное длительное лечение.

Настя

Настя уже мечтает о каблуках.

Ортопед-травматолог больницы Святого Луки, кандидат медицинских наук Назар Гнатейко с профессором кафедры травматологии, ортопедии и ЛНМУ им. Даниила Галицкого Александром Королковым сделали сложную хирургическую операцию и установили в кость растягивающий аппарат. Этот процесс продлится шесть месяцев. На месте растяжения будет расти костная ткань, которая впоследствии станет участком здоровой кости и будет выполнять все ее функции.

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Оперативное вмешательство длилось около 2,5 часов и прошло успешно.

Настя сейчас находится под динамическим наблюдением медиков.

Она уже передвигается с помощью костылей и занимается лечебной физкультурой.

Сейчас ей делают перевязки и уже приступили к этапной дистракции, то есть с помощью аппарата медленно растягивают кость.

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Девушка полна энтузиазма. Она мечтает наконец носить обувь на каблуке.

Источник: Первое медобъединение Львова 

Фото: Первое медобъединение Львова 

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