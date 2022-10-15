Коли Насті було три місяці, мама помітила, що одна її ніжка коротша за іншу. У дівчинки діагностували вкорочення правої нижньої кінцівки майже на чотири сантиметри.

Відтоді в життя Насті прийшли консультації лікарів, носіння лише спеціального взуття та компенсатора – спеціального ортопедичного виробу. Про заняття спортом годі було й думати, адже навіть ходити було важко і незручно. З часом дівчину почали турбувати болі в хребті. Через це вона й наважилась на складне тривале лікування.

Ортопед-травматолог лікарні Святого Луки, кандидат медичних наук Назар Гнатейко з професором кафедри травматології, ортопедії та ЛНМУ ім. Данила Галицького Олександром Корольковим зробили складну хірургічну операцію і встановили в кістку апарат, що буде її розтягувати. Цей процес триватиме шість місяців. На місці розтягнення наростатиме кісткова тканина, яка згодом стане ділянкою здорової кістки та буде виконувати всі її функції.

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Оперативне втручання тривало близько 2,5 годин та пройшло успішно.

Настя тепер перебуває під динамічним спостереженням медиків.

Вона вже пересувається з допомогою милиць та займається лікувальною фізкультурою.

Зараз їй роблять перев’язки та вже розпочали етапну дистракцію, тобто за допомогою апарату повільно розтягують кістку.

Дівчина сповнена ентузіазму. Вона мріє нарешті носити взуття на підборах.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова