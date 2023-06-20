Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в Саудовском медицинском журнале, неожиданный овощ может вызвать серьезное снижение уровня сахара в крови в течение 120 минут после употребления.

Исследователи проанализировали влияние экстракта листьев сельдерея на уровень сахара в крови у пожилых диабетиков.

В исследовании приняли участие пожилые индонезийцы в возрасте старше 60 лет, у которых был диагностирован предиабет. Группа была поделена поровну на две части. Участникам эксперимента из одной давали 250 мг экстракта листьев сельдерея 3 раза в день (утром, днем ​​и вечером) за 30 минут до еды в течение 12 дней.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто использовал экстракт листьев сельдерея, наблюдалось значительное снижение уровня сахара после приема пищи.

Уровень глюкозы в крови после лечения снизился в этой группе на 19,5%.

Постпрандиальный тест на глюкозу в плазме — анализ крови, который измеряет уровень сахара в крови через два часа после приема пищи — показал, что сельдерей довольно эффективно снижает уровень сахара в крови.

Но все равно, даже принимая экстракт листьев сельдерея, стоит ограничить употребление продуктов с высоким ГИ (гликемическим индексом), которые быстро расщепляются организмом и вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови.

Среди них — сахар и сладости, сладкие безалкогольные напитки, белый хлеб, картофель, белый рис.

Источник: CNN Turk