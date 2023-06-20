Згідно з дослідженням, результати якого опубліковані в Саудівському медичному журналі, неочікуваний овоч може спричинити серйозне зниження рівня цукру в крові протягом 120 хвилин після вживання.

Дослідники проаналізували вплив екстракту листя селери на рівень цукру в крові у літніх діабетиків.

У дослідженні взяли участь літні індонезійці віком старше 60 років, у яких був діагностований предіабет. Група була поділена порівну. Учасникам експерименту з однієї давали 250 мг екстракту листя селери 3 рази на день (вранці, вдень і ввечері) за 30 хвилин до їди протягом 12 днів.

Дослідники виявили, що у тих, хто використовував екстракт листя селери, спостерігалося значне зниження рівня цукру після прийому їжі.

Рівень глюкози в крові після лікування знизився на 19,5% у цій групі.

Постпрандіальний тест на глюкозу в плазмі – це аналіз крові, який вимірює рівень цукру в крові через дві години після вживання їжі, – показав, що селера досить ефективно знижує рівень цукру в крові.

Але все одно, навіть приймаючи екстракт листя селери, варто обмежити вживання продуктів з високим ГІ (глікемічним індексом), які швидко розщеплюються організмом і викликають швидке підвищення рівня цукру в крові.

Серед них – цукор і солодощі, солодкі безалкогольні напої, білий хліб, картопля, білий рис.

Джерело: CNN Turk