Есть ли риск распространения холеры в Украине и как себя обезопасить. Факты ICTV собрали советы и рекомендации медиков и эпидемиологов.

На фоне катастрофической эпидситуации в Мариуполе, РФ начинает атаковать украинцев фейками на эту тему. Так, накануне в соцсетях распространили информацию о том, что якобы холерная палочка есть в воде Киева.

В Киевводоканале фейк сразу опровергли — вода безопасная, реагентов достаточно, очистка питьевой — в плановом режиме.

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— Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химической безопасности. Никаких отклонений пока нет, водопроводная вода вполне безопасна. Призываем доверять только официальным источникам информации, — говорится в сообщении Киевводоканала.

Риск того, что недуг может распространиться, действительно есть, говорят врачи. Но до сих пор ни одного случая болезни в Украине не зарегистрировано.

Власти южных регионов, в частности Запорожья, подчеркивают, что мониторят состояние здоровья и горожан, и переселенцев на наличие инфекционных болезней, исследуют водопроводную воду, реки и озера, пищевые продукты.

В логистическом центре, где принимают эвакуированных, врачи осматривают всех, кто имеет жалобы.

— Мы запросили быстрые тесты для того, чтобы выявлять холеру. Есть опасность того, что снаряды могут попасть в старые захоронения с зараженными. Сейчас все эти вопросы прорабатываются, — заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Холера — это острая инфекционная болезнь, которая распространяется через зараженную воду и продукты. Первые симптомы холеры — сильная диарея, резкое обезвоживание организма.

Сейчас существует риск распространения болезни на всех оккупированных территориях, где люди не имеют доступа к чистой воде. Остальным областям ничего не угрожает, убеждают в Минздраве.

— Человек, который выехал с опасной территории, может распространить инфекцию дальше. Могут заболеть близкие контактные лица. Однако значительного распространения холерной палочки и массового риска нет, — отмечает руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

По словам медиков, вода, которая течет из кранов, безопасна, водоканалы достаточно ее очищают. Но не лишним будет перестраховаться.

— Не пейте сырую воду, ее следует кипятить не менее одной минуты. При температуре кипения вибрион холеры погибает за секунды. Овощи и фрукты также желательно обдать кипятком, — советует инфекционист Наталья Виноград.

Следует также тщательно мыть посуду моющими средствами. Очень рисковано купаться в неизвестных водоемах.

Летом возрастает риск распространения и других кишечных инфекций, а сейчас, когда украинцы мигрируют из области в область, надо быть особенно бдительным.

По словам иммуннолога Федора Лапия, в разрушенных войсками РФ городах очень сложно в летний сезон правильно хранить продукты. Поэтому риски, связанные с инфекционными болезнями, у нас, к сожалению, еще впереди.