Чи є ризик поширення холери в Україні та як себе убезпечити. Факти ICTV зібрали поради та рекомендації медиків та епідеміологів.

На тлі катастрофічної епідситуації в Маріуполі, РФ починає атакувати українців фейками на цю тему. Так, напередодні в соцмережах поширили інформацію про те, що нібито холерна паличка є у воді Києва.

У Київводоканалі фейк одразу спростували – вода безпечна, реагентів достатньо, очищення питної – у плановому режимі.

Зараз дивляться

– Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічної безпеки. Ніяких відхилень поки немає, водопровідна вода цілком безпечна. Закликаємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації, – йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Ризик того, що недуга може поширитися дійсно є, кажуть лікарі. Але досі жодного випадку хвороби в Україні не зареєстровано.

Влада південних регіонів, зокрема Запоріжжя, підкреслює, що моніторить стан здоров’я і городян, і переселенців на наявність інфекційних хвороб, досліджує водопровідну воду, річки і озера, харчові продукти.

У логістичному центрі, де приймають евакуйованих, лікарі оглядають усіх, хто має скарги.

– Ми запросили швидкі тести для того, щоб виявляти холеру. Є небезпека того, що снаряди можуть потрапити в старі поховання із зараженими тваринами. Зараз всі ці питання опрацьовуються, – заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Холера – це гостра інфекційна хвороба, яка поширюється через заражену воду та продукти. Перші симптоми холери – сильна діарея, різке зневоднення організму.

Зараз існує ризик поширення хвороби на всіх окупованих територіях, де люди не мають доступу до чистої води. Решті областей нічого не загрожує, переконують у МОЗ.

– Людина, яка виїхала з небезпечної території, може поширити інфекцію далі. Можуть захворіти близькі контактні особи. Однак значного поширення холерної палички та масового ризику немає, – зазначає керівник відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко.

За словами медиків, вода, яка тече з кранів, безпечна, водоканали достатньо її очищають. Але не зайвим буде перестрахуватися.

– Не пийте сиру воду, її слід кип’ятити не менше однієї хвилини. При температурі кипіння вібріон холери гине за секунди. Овочі та фрукти також бажано обдати окропом, – радить інфекціоніст Наталія Виноград.

Слід також ретельно мити посуд миючими засобами. Дуже ризиковано купатися в невідомих водоймах.

Влітку зростає ризик поширення й інших кишкових інфекцій, а зараз, коли українці мігрують з області в область, треба бути особливо пильним.

За словами імунолога Федора Лапія, в зруйнованих військами РФ містах дуже складно в літній сезон правильно зберігати продукти. Тому ризики, пов’язані з інфекційними хворобами, у нас, на жаль, ще попереду.