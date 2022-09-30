Американские эксперты в своей презентации, которая вошла в обзор Cochrane, утверждают, что ингаляции паром от картофеля не способны снять симптомы вирусной инфекции, но могут иметь негативные последствия.

В научной работе отмечается, что до сих пор не понятно, почему в лечении паром традиционно используется именно картофель. Ученые предполагают, что это корнеплод, возможно, не дает воде быстро остыть и дольше сохраняет тепло.

Но, по словам экспертов, сам картофель не несет в этой процедуре совершенно никакой лечебной нагрузки.

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Отмечается, что иногда медики рекомендуют ингаляцию паром для увлажнения слизистых, чтобы облегчить боль в горле и снять заложенность носа или улучшить работу голосовых связок и звучание голоса.

Ингаляция может облегчить состояние тех людей, у кого голосовые связи устают от постоянной нагрузки, а также работающих в шумном, сухом или задымленном помещении.

Но убедительных доказательств того, что ингаляция паром помогает при простуде, нет.

Но если теплый пар, скорее всего, не поможет выздороветь, но и вреда от него не будет, то пар горячий способен вызвать ожог дыхательных путей. Не говоря уже о том, что при дыхании над кастрюлей с горячей водой есть риск ошпариться.

Например, в Нидерландах с ожогами кожи из-за ингаляций госпитализируют трех человек в год. А в Великобритании за два года такие ожоги получили 200 человек, большинство – дети. Ожоги бывают глубокими, иногда требуется операция. Описаны два случая смерти детей от дыхания паром.

Источник: NHS