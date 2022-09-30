Американські експерти в своїй презентації, яка увійшла в огляд Cochrane, стверджують, що інгаляції парою від картоплі не здатні зняти симптоми вірусної інфекції, але можуть мати негативні наслідки.

У науковій роботі наголошується, що до сих пір не зрозуміло, чому в лікуванні паром традиційно використовується саме картопля. Вчені припускають, що цей коренеплід, можливо, не дає воді швидко охолонути і довше зберігає тепло.

Але, за словами експертів, сама картопля не несе в цій процедурі абсолютно ніякого лікувального навантаження.

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Відзначається, що іноді медики рекомендують інгаляцію парою для зволоження слизових, щоб полегшити біль в горлі і зняти закладеність носа або поліпшити роботу голосових зв’язок і звучання голосу.

Інгаляція може полегшити стан тих людей, у яких голосові зв’язки втомлюються від постійного навантаження, а також тих, хто працює в шумному, сухому або задимленому приміщенні.

Але переконливих доказів того, що інгаляція парою допомагає при застуді, немає.

Але якщо теплий пар, швидше за все, не допоможе одужати, але і шкоди від нього не буде, то пар гарячий здатний викликати опік дихальних шляхів. Не кажучи вже про те, що при диханні над каструлею з гарячою водою є ризик ошпаритися.

Наприклад, у Нідерландах з опіками шкіри через інгаляції госпіталізують трьох осіб на рік. А у Великій Британії за два роки такі опіки отримали 200 осіб, більшість – діти. Опіки бувають глибокими, іноді потрібна операція. Описано два випадки смерті дітей від дихання парою.

Джерело: NHS