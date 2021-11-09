Когда закончится Covid-пандемия? Почему люди боятся вакцинироваться? Как влияет коронавирус на сердце и сосуды? На эти и другие вопросы журналистам Утра в большом городе ответила кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Отвечая на вопрос по поводу того, как скоро следует ждать окончания пандемии коронавируса, Екатерина Амосова сослалась на данные авторитетных научных исследований. Согласно их результатам, мощные волны коронавирусной инфекции, одну из которых мы наблюдаем сегодня, угаснут через несколько лет. После чего Covid-19 станет обычным сезонным заболеванием.

Вакцины против коронавирусной инфекции по-прежнему будут актуальны. Прежде всего для групп риска, в которые входят и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует вакцинироваться в обязательном порядке. Чтобы в случае возможного заражения, болезнь не приобрела тяжелые формы течения.

Сама Екатерина Амосова – привита. В качестве прививки она выбрала вакцину Moderna.

По поводу серьезных опасений насчет того, что коронавирус поражает сердце и сосуды, которые имели место в начале пандемии, кардиолог сообщила, что эти страхи оказались напрасными. Поскольку, как свидетельствует медицинская практика, риск миокардита в случае заболевания составляет 1%, риск инфаркта – 0,5%.

На вопрос, почему некоторые люди боятся делать прививки, Екатерина Амосова ответила, что это можно объяснить тем, что от создания вакцины до ее применения прошло слишком мало времени.

— Но вакцины прекрасно себя зарекомендовали, как эффективное средство борьбы с коронавирусом, — отметила доктор медицинских наук.

По ее словам, это очень важно понимать сегодня, когда в мире бушует крайне заразный Дельта-вариант, провоцирующий, в отличие от других известных Covid-штаммов, более тяжелое течение болезни и осложнения после нее.