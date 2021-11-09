Смертность от коронавируса – отложенный показатель, который может продолжить расти после стабилизации ситуации с вирусом в Украине.

Об этом во время брифинга 9 ноября 2021 года сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– Следует понимать, что смертность является отложенным показателем, и может продолжать расти в течение двух-трех недель после стабилизации заболеваемости, – отметил Виктор Ляшко.

По обновленной статистике профильного ведомства, Украина обновила суточный рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса, за сутки умерли 833 человека.

Министр говорит, что этот показатель меньше, чем максимум отдельных стран ЕС в 2021 году.

— Мы можем констатировать, что текущая смертность в Украине в 1,5-2 раза меньше пикового значения 2021 года в отдельных европейских странах, — добавил он.

В то же время, по его словам, каждый украинец может повлиять на количество смертей от коронавируса. Для этого нужно привиться и уберечься от тяжелых последствий заболевания.