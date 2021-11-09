Смертність від коронавірусу є відкладеним показником, який може продовжити зростати після стабілізації ситуації з вірусом в Україні.

Про це під час брифінгу 9 листопада 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Варто розуміти, що смертність є відкладеним показником, і може продовжувати зростати впродовж двох-трьох тижнів після стабілізації захворюваності, – зазначив Віктор Ляшко.

За оновленою статистикою профільного відомства, Україна оновила добовий рекорд з кількості летальних випадків від коронавірусу, за добу померли 833 людини.

Міністр говорить, що цей показник менший, ніж максимум окремих країн ЄС у 2021 році.

– Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у 1,5-2 рази менша за пікове значення 2021 року в окремих європейських країнах, – додав він.

Водночас, за його словами, сьогодні кожен українець може вплинути на кількість смертей від коронавірусу. Для цього треба зробити щеплення та вберегтися від тяжких наслідків захворювання.