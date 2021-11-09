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Одну – переведуть, дві – у зоні ризику. Яким областям загрожує червона зона карантину

9 Листопада 2021, 10:35 Людмила Грубнік
Одну – переведуть, дві – у зоні ризику. Яким областям загрожує червона зона карантину
Джерело: УНІАН

Попри те, що на карті України залишилося мало помаранчевих та жовтих регіонів, ще одну область, ймовірно, переведуть до червоного рівня епіднебезпеки.

Про це під час брифінгу 9 листопада 2021 року повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епіднебезпеки. Ми вже зробили подання до Кабміну про скликання ТЕБ і НС для розгляду питання переведення Черкаської, 18, області, у червоний рівень епіднебезпеки, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, у зоні ризику ще два регіони – Вінницька та Харківська області.

Станом на 9 листопада епідситуація в Україні залишається напруженою. Більшість регіонів країни перебувають у червоній та помаранчевій зонах карантину. Лише дві області жовті.

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Поки що найліпший стан з коронавірусом у Тернопільській та Кіровоградській областях. Щодо статистики МОЗ, то за добу виявили майже 19 тис. нових випадків коронавірусу, понад 800 людей померли від вірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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