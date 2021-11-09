Попри те, що на карті України залишилося мало помаранчевих та жовтих регіонів, ще одну область, ймовірно, переведуть до червоного рівня епіднебезпеки.

Про це під час брифінгу 9 листопада 2021 року повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епіднебезпеки. Ми вже зробили подання до Кабміну про скликання ТЕБ і НС для розгляду питання переведення Черкаської, 18, області, у червоний рівень епіднебезпеки, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, у зоні ризику ще два регіони – Вінницька та Харківська області.

Станом на 9 листопада епідситуація в Україні залишається напруженою. Більшість регіонів країни перебувають у червоній та помаранчевій зонах карантину. Лише дві області жовті.

Поки що найліпший стан з коронавірусом у Тернопільській та Кіровоградській областях. Щодо статистики МОЗ, то за добу виявили майже 19 тис. нових випадків коронавірусу, понад 800 людей померли від вірусу.