Епідситуація в Україні залишається досить складною – більшість регіонів країни перебувають у червоній та помаранчевій зонах карантину, лише два – жовтих.

Згідно з оновленими даними МОЗ, станом на 9 листопада 2021 року 16 регіонів та Київ вимушені жити у найжорсткіших обмеженнях, серед них Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська , Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

Дедалі менше стає й помаранчевих регіонів, нині їх шість – Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.

А ось найкращий епідстан у Кіровоградській та Тернопільській областях, ці регіони жовті.

Загалом у всіх областях напружена ситуація з кількістю виявлення нових випадків та госпіталізаціями хворих.

Щодо статистики коронавірусу в Україні, то за попередню добу виявили майже 19 тис. нових випадків. За день вірус забрав життя 833 громадян країни.