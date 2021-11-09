Эпидситуация в Украине остается достаточно сложной — большинство регионов страны находятся в красной и оранжевой зонах карантина, лишь два — желтых

Согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на 9 ноября 2021 года 16 регионов и Киев вынуждены жить в самых жестких ограничениях, среди них Волынская, Днепропетровская, Донецка, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

Все меньше становится и оранжевых регионов, сейчас их шесть — Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

А вот наилучшая эпидобстановка в Кировоградской и Тернопольской областях, эти регионы желтые.

В целом во всех областях напряженная ситуация с количеством выявления новых случаев и госпитализациями больных.

Что касается статистики коронавируса в Украине, то за предыдущие сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев. За день вирус унес жизни 833 граждан страны.