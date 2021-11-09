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Масове оновлення Covid-рекордів: у світі погіршилася епідситуація

9 Листопада 2021, 10:17 Людмила Грубнік
латвия
Джерело: Depositphotos

У світі продовжує погіршуватися епідситуація, на ранок 9 листопада 2021 року на планеті підтвердили вже понад 251 млн випадків зараження, хвороба забрала життя понад 5 млн людей.

У низці країн фіксуються рекорди захворюваності. У Німеччині за останній тиждень зареєстрували максимальний показник приросту нових хворих – 201,1 на 100 тис. осіб. Він перевищує рекорд, встановлений 22 грудня 2020 року, – 197,6 на 100 тис. населення.

Греція також оновила максимум добової захворюваності на коронавірус, протягом попереднього дня у країні виявили 7 335 випадків інфікування.

Через це країни знову посилюють карантинні обмеження. Зокрема, у Данії відновлять заходи, скасовані два місяці тому. Про це заявила прем’єр Метте Фредеріксен.

Це означає, що у країні повернуться до використання системи санітарних перепусток.

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Загальна епідситуація не покращується і в Україні. За попередню добу виявили майже 19 тис. нових випадків зараження, понад 800 людей померли від вірусу.

Джерело: Worldometer, AP, EODY, Інтерфакс-Україна

Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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