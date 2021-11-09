В мире продолжает ухудшаться эпидситуация, на утро 9 ноября 2021 года на планете подтвердили уже более 251 млн случаев заражения, болезнь унесла жизни более 5 млн людей.

В ряде стран фиксируются рекорды заболеваемости. В Германии за последнюю неделю зарегистрировали максимальный показатель прироста новых больных — 201,1 на 100 тыс. человек. Он превышает рекорд, установленный 22 декабря 2020 года, — 197,6 на 100 тыс. населения.

Греция также обновила максимум суточной заболеваемости коронавирусом, в течение предыдущего дня в стране выявили 7 335 случаев инфицирования.

В связи с этим страны снова усиливают карантинные ограничения. В частности, в Дании возобновят меры, отмененные два месяца назад. Об этом заявила премьер Мэтте Фредериксен.

Это означает, что в стране вернутся к использованию системы санитарных пропусков.

Общая эпидситуация не улучшается и в Украине. За предыдущие сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев заражения, более 800 людей скончались от вируса.

Источник: Worldometer, AP, EODY, Интерфакс-Украина