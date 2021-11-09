Несмотря на то, что на карте Украины осталось мало оранжевых и желтых регионов, еще одну область, возможно, переведут в красный уровень эпидопасности.

Об этом во время брифинга 9 ноября 2021 года сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Сейчас 17 регионов находятся в красном уровне эпидопасности. Мы уже сделали представление в Кабмин о созыве ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18, области, в красный уровень эпидопасности, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, в зоне риска еще два региона – Винницкая и Харьковская области.

По состоянию на 9 ноября эпидситуация в Украине остается напряженной. Большинство регионов страны находятся в красной и оранжевой зонах карантина. Только две области желтые.

Пока лучшая обстановка с коронавирусом в Тернопольской и Кировоградской областях. Что касается статистики Минздрава, то за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев коронавируса, более 800 человек умерли от вируса.