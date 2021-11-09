Коли закінчиться Covid-пандемія? Чому люди бояться вакцинуватися? Як впливає коронавірус на серце і судини? На ці та інші запитання журналістам Ранку в великому місті відповіла кардіолог, доктор медичних наук Катерина Амосова.

Відповідаючи на питання з приводу того, як скоро слід чекати закінчення пандемії коронавірусу, Катерина Амосова послалася на дані авторитетних наукових досліджень. Згідно з їхніми результатами, потужні хвилі коронавірусної інфекції, одну з яких ми спостерігаємо сьогодні, згаснуть через кілька років. Після чого Covid-19 стане звичайним сезонним захворюванням.

Вакцини проти коронавірусної інфекції, як і раніше, будуть актуальні. Насамперед для груп ризику, до яких входять і люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Їм слід вакцинуватися в обов’язковому порядку. Щоб в разі можливого зараження, хвороба не набула важкої форми перебігу.

Сама Катерина Амосова – щеплена. В якості щеплення вона вибрала вакцину Moderna.

З приводу серйозних побоювань щодо того, що коронавірус вражає серце і судини, які мали місце на початку пандемії, кардіолог повідомила, що ці страхи виявилися марними. Оскільки, як свідчить медична практика, ризик міокардиту в разі захворювання становить 1%, ризик інфаркту – 0,5%.

На питання, чому деякі люди бояться робити щеплення, Катерина Амосова відповіла, що це можна пояснити тим, що від створення вакцини до її застосування пройшло занадто мало часу.

– Але вакцини прекрасно себе зарекомендували, як ефективний засіб боротьби з коронавірусом, – зазначила доктор медичних наук.

За її словами, це дуже важливо розуміти сьогодні, коли в світі вирує вкрай заразний Дельта-варіант, що провокує, на відміну від інших відомих Covid-штамів, більш важкий перебіг хвороби і ускладнення після неї.