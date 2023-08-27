Команда южнокорейских ученых из Национального университета Кенпук в ходе исследования выяснила, что даже небольшое сокращение потребления соли может существенно снизить риск возникновения проблем с сердцем.

Предыдущие исследования показали, что добавление соли в пищу увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Теперь эксперты установили, насколько эффективнее мы можем улучшить здоровье своего сердца, просто уменьшив количество соли или вообще отказавшись от нее.

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Исследователи обнаружили, что у тех, кто никогда не добавляет соль в еду, на 18% меньше вероятность развития фибрилляции предсердий (ФП), по сравнению с теми, кто всегда это делает.

ФП вызывает нерегулярную и часто аномально высокую частоту сердечных сокращений, что может привести к головокружению, одышке и усталости. Люди с ФП в пять раз чаще страдают инсультом.

В исследовании использовались данные Британского биобанка более 500 тыс. человек в возрасте от 40 до 70 лет с 2006 по 2010 год. Те, у кого на момент начала исследования уже была ФП, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт, были исключены.

Перед началом эксперимента людей спрашивали, насколько регулярно они солили еду. Затем исследователи отслеживали их в течение 11 лет, чтобы увидеть, как это на них повлияло.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто всегда солил пищу, те, кто никогда этого не делал, имели на 18% меньшую вероятность развития ФП. У людей, которые иногда добавляли его в еду, вероятность ФП была на 15% меньше.

Исследование показало, что даже те, кто переключил свою диету с постоянного добавления соли на обычное, могут увидеть большую разницу в своем риске. У участников обычной группы вероятность развития ФП была на 12% ниже.

Как отметил профессор Джеймс Лейпер из Британского кардиологического фонда, исследование является полезным напоминанием о том, что мы все могли бы получить пользу, если бы придерживались рекомендации медиков употреблять не более 6 г соли в день – примерно чайную ложку.