В связи с ажиотажем на соль, возникшим в Украине сейчас, шеф Евгений Клопотенко решил напомнить, что большинство продуктов, производимых промышленным или крафтовым методом, в своем составе имеют значительное количество соли, и это нужно учитывать, когда потребляете их каждый день. .

Но соль все же крайне важна и полезна для организма человека, а первый признак его дефицита – это усталость и нехватка энергии. Поэтому включайте в рацион продукты, не требующие досаливания, но соль из них все же будет попадать в организм.

Соль с приправами или сванская соль. В Сванетии ее готовят из соли и большого количества ароматных пряных трав: тмин, душица, кинза, хмели-сунели, базилик. Если нет возможности купить готовую приправу, то возьмите любые из этих специй и соль, перетрите все в ступке для приправ. Такую смесь можно добавлять в кашу, макароны, картофель, натирать ею мясо или рыбу перед запеканием.

Сейчас смотрят

Водоросли и морская рыба. Сельдь, тунец, анчоусы или даже морские водоросли, а именно: морская капуста, нори и комбу придадут блюдам соленый вкус.

В Японии когда-то выпаривали соль из моря, параллельно сушили водоросли и делали смесь с ними. Следовательно, вместе с полезными микроэлементами соли в организм попадали и не менее важные вещества из морских растений.

Поэтому, если есть в запасе соль, то смешайте ее с измельченными водорослями. Такой оригинальной добавки нужно гораздо меньше обычной соли для приготовления блюд.

Ферментированная соя. Соевый соус можно добавлять в рис, готовить заправки к салатам и варить с ним супы. Чтобы соевый соус принес пользу организму, лучше выбирать продукт с естественной ферментацией.

Паста мисо также подойдет к блюдам из рыбы, курицы или риса, а также в качестве заправки в салатах.

Рассольные сыры. Фета, брынза или сулугуни вызревают в концентрированном соляном рассоле. Добавляя их в блюда, также можно сэкономить соль. Эти сыры можно использовать не только в салатах, но и добавлять к печеному картофелю, рису, макаронам или разным крупам.

Источник: Евгений Клопотенко