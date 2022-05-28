У зв’язку з ажіотажем на сіль, що виник в Україні зараз, шеф Євген Клопотенко вирішив нагадати, що більшість продуктів, які виробляються промисловим чи крафтовим методом, у своєму складі мають значну кількість солі й на це потрібно зважати, коли споживаєте їх кожного дня.

Але сіль все ж вкрай важлива й корисна для організму людини, а перша ознака її дефіциту – це втома і брак енергії. Тому включайте у раціон продукти, які не потребують зайвої солі, та вона все ж таки буде потрапляти в організм.

Сіль з приправами, або сванська сіль. У Сванетії її готують з солі та великої кількості ароматних пряних трав: кмин, материнка, кінза, хмелі-сунелі, базилік. Якщо не маєте можливості купити готову приправу, то візьміть будь-які з цих спецій та сіль, перетріть все в ступці для приправ. Таку суміш можна додавати до каші, макаронів, картоплі, натирати нею м’ясо чи рибу перед запіканням.

Зараз дивляться

Водорості та морська риба. Оселедець, тунець, анчоуси чи навіть морські водорості, а саме морська капуста, норі та комбу нададуть стравам солоного смаку.

В Японії колись випарювали сіль з моря, а паралельно сушили водорості та робили суміш з ними. Отже разом з корисними соляними мікроелементами в організм потрапляли й не менш важливі речовини з морських рослин.

Тому, якщо маєте в запасі сіль, то змішайте її з подрібненими водоростями, типу комбу, норі, вакаме, ламінарією. Такої оригінальної добавки потрібно набагато менше, ніж звичайної солі для приготування страв.

Ферментована соя. Соєвий соус можна додавати до рису, готувати заправки до салатів та варити з ним супи. Щоб соєвий соус приніс користь для організму, краще обирати продукт з природною ферментацією.

Паста місо також підійде до страв з риби, курки чи рису, а також як заправка у салатах.

Розсольні сири. Фета, бринза чи сулугуні визрівають у концентрованому соляному розсолі. Додаючи їх до страв, також можна зекономити сіль. Ці сири можна використовувати не тільки у салатах, а й додавати до печеної картоплі, рису, макаронів чи різних круп.

Джерело: Євген Клопотенко