Команда південнокорейських учених з Національного університету Кенпук під час дослідження з’ясувала, що навіть невелике скорочення споживання солі може істотно знизити ризик виникнення проблем із серцем.

Попередні дослідження показали, що додавання солі в їжу збільшує ймовірність серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Тепер експерти встановили, наскільки ефективніше ми можемо поліпшити здоров’я свого серця, просто зменшивши кількість солі або взагалі відмовившись від неї.

Дослідники виявили, що у тих, хто ніколи не додає сіль у їжу, на 18% менша ймовірність розвитку фібриляції передсердь (ФП), порівняно з тими, хто завжди це робить.

ФП викликає нерегулярну і часто аномально високу частоту серцевих скорочень, що може призвести до запаморочення, задишки і втоми. Люди з ФП у п’ять разів частіше страждають на інсульт.

У дослідженні використовували дані Британського біобанку понад 500 тис. осіб віком від 40 до 70 років з 2006 по 2010 рік. Ті, у кого на момент початку дослідження вже була ФП, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність або інсульт, були виключені.

Перед початком експерименту людей запитували, наскільки регулярно вони солили їжу. Потім дослідники відстежували їх протягом 11 років, щоб побачити, як це на них вплинуло.

З’ясувалося, що порівняно з тими, хто завжди солив їжу, ті, хто ніколи цього не робив, мали на 18% меншу ймовірність розвитку ФП. У людей, які іноді додавали його в їжу, ймовірність ФП була на 15% меншою.

Дослідження показало, що навіть ті, хто переключив свою дієту з постійного додавання солі на звичайне, можуть побачити більшу різницю у своєму ризику. В учасників звичайної групи ймовірність розвитку ФП була на 12% нижчою.

Як зазначив професор Джеймс Лейпер з Британського кардіологічного фонду, дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми всі могли б отримати користь, якби дотримувалися рекомендації медиків вживати не більше 6 г солі на день – приблизно чайну ложку.