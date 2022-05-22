Украинский город Мариуполь практически полностью разрушен российскими оккупантами. Коммуникации не подлежат ремонту. Здесь нет света, воды, газа. Жители города, выжившие под обстрелами и бомбардировками агрессора, оказались перед лицом новой угрозы – опасных инфекций.

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан, пребывая на прошлой неделе в Киеве, заявила, что необходимо готовиться к борьбе со вспышками холеры в Мариуполе.

Но еще в апреле мэр города Вадим Бойченко сообщал, что оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. В разрушенном Мариуполе ими созданы средневековые условия жизни.

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Тогда же Роспотребнадзор издал постановление О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации, которым предусматривается информирование граждан о возможных вспышках холеры.

А по российским соцсетям понеслись фейки о том, что “сами знаете кто” готовит холерные диверсии. Хотя известно, что холера — любительница южных регионов, а не Белгородщины или Орловщины.

И почему речь идет только о холере? Ведь в данной ситуации возможна активизация не только холерного вибриона.

— В тех условиях, которые сейчас сложились в Мариуполе, есть риски возникновения вспышек любых инфекций, — сказала Фактам ICTV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. — Это гепатиты всех видов, дизентерия, лептоспироз, сальмонеллез. Да кто знает, споры каких заболеваний были вывернуты с землей во время взрывов и рытья могил во время стихийных захоронений.

О холере заговорили, как кажется, по одной из двух причин: юг всегда был в зоне пристального внимания в связи с возможными вспышками инфекции, ну и диверсию, мы тоже знаем кого, не стоит исключать.

— Холера не так часто возникает на юге Украины, — пояснила Мухарская. – Последняя вспышка была в 2011 году. Тогда заболели 33 человека и выявили 24 носителя. Но ведь раньше ситуация была под постоянным контролем. Брались пробы воды из рек, моря, водопровода.

Постоянно проводились лабораторные исследования и, если обнаруживался возбудитель инфекции, сразу же предпринимались противоэпидемические и профилактические меры. Вовремя оказывалась квалифицированная медицинская помощь инфицированным.

Сейчас, как мы понимаем, в Мариуполе никто этим не занимается.

— Не стоит фокусировать внимание только на холере, — предостерегла Людмила Мухарская.- Ведь есть еще масса других опасных инфекционных болезней, для возникновения которых в Мариуполе есть предпосылки.

Разорванные водопроводные трубы могут стать источником всех видов гепатита, особенно гепатита А. И при отсутствии надлежащей медицинской помощи это грозит серьезными последствиями для заболевших, которые, к тому же, могут стать источником заражения большего числа жителей города.

Отсутствие канализации и стоки нечистот в реки и море могут вызвать вспышку дизентерии.

Из-за скопления грязи, мусора, мертвых тел, которые еще остаются под завалами, размножаются грызуны: мыши и крысы. Они являются переносчиками таких инфекций, как иерсиниоз, лептоспироз, сальмонеллез. Дератизацию ведь тоже никто не проводит.

Отсутствие электроэнергии не дает возможности хранить продукты в холодильниках в условиях жаркого юга. Это грозит, как минимум, пищевыми отравлениями, а как максимум, вспышками кишечных инфекций.

— Чтобы по максимуму обезопасить себя от болезней, нужно обязательно всю воду кипятить, — посоветовала Людмила Мухарская. – Овощи и фрукты мыть только кипяченой водой. В идеале все продукты нужно термически обрабатывать, а руки тщательно мыть.

Если есть возможность, то, конечно, применяйте средства для обеззараживания воды.

Почувствовав недомогание, обнаружив у себя симптомы инфекции (понос, рвота, повышенная температура) после употребления каких-либо подозрительных продуктов или воды, по возможности сразу же обращайтесь к доктору.