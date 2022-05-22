Українське місто Маріуполь практично повністю зруйноване російськими окупантами. Комунікації не підлягають ремонту. Тут немає світла, води, газу. Жителі міста, які вижили під обстрілами та бомбардуваннями агресора, опинилися перед новою загрозою – небезпечними інфекціями.

Регіональний директор з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан, перебуваючи минулого тижня у Києві, заявила, що необхідно готуватися до боротьби зі спалахами холери у Маріуполі.

Але ще у квітні мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. У зруйнованому Маріуполі вони створили середньовічні умови життя.

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Тоді ж Росспоживнагляд видав постанову Про додаткові заходи щодо профілактики холери в Російській Федерації, якою передбачається інформування громадян про можливі спалахи холери.

А російськими соціальними мережами почали розповсюджуватись фейки про те, що “самі знаєте хто” готує холерні диверсії. Хоча відомо, що холера – любителька південних регіонів, а не Бєлгородщини чи Орловщини.

І чому йдеться лише про холеру? Адже в цій ситуації можлива активізація не лише холерного вібріона.

– У тих умовах, які зараз склалися у Маріуполі, є ризики виникнення спалахів будь-яких інфекцій, – сказала Фактам ICTV лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Це гепатити всіх видів, дизентерія, лептоспіроз, сальмонельоз. Та хто знає, спори яких захворювань були вивернуті із землею під час вибухів та копання могил під час стихійних поховань.

Про холеру заговорили, як здається, з однієї з двох причин: південь завжди був у зоні пильної уваги у зв’язку з можливими спалахами інфекції, та й диверсію, ми теж знаємо кого, не варто виключати.

– Холера не так часто виникає на півдні України, – пояснила Мухарська. – Останній спалах був у 2011 році. Тоді захворіли 33 особи та виявили 24 носії. Але раніше ситуація була під постійним контролем. Бралися проби води з рік, моря, водопроводу.

Постійно проводилися лабораторні дослідження, і якщо виявлявся збудник інфекції, відразу ж вживалися протиепідемічні та профілактичні заходи. Вчасно надавалася кваліфікована медична допомога інфікованим.

Наразі, як ми розуміємо, у Маріуполі ніхто цим не займається.

– Не варто фокусувати увагу лише на холері, – застерегла Людмила Мухарська. – Адже є ще безліч інших небезпечних інфекційних хвороб, для виникнення яких у Маріуполі є передумови.

Розірвані водопровідні труби можуть стати джерелом всіх видів гепатиту, особливо гепатиту А. І за відсутності належної медичної допомоги це загрожує серйозними наслідками для хворих, які до того ж можуть стати джерелом зараження більшої кількості жителів міста.

Відсутність каналізації та стоки нечистот у річки та море можуть спричинити спалах дизентерії.

Через скупчення бруду, сміття, мертвих тіл, які ще залишаються під завалами, розмножуються гризуни: миші та щури. Вони є переносниками таких інфекцій, як ієрсініоз, лептоспіроз, сальмонельоз. Адже дератизацію теж ніхто не проводить.

Відсутність електроенергії не дозволяє зберігати продукти в холодильниках. В умовах спекотного півдня це загрожує, як мінімум, харчовими отруєннями, а як максимум спалахами кишкових інфекцій.

– Щоб максимально убезпечити себе від хвороб, потрібно обов’язково всю воду кип’ятити, – порадила Людмила Мухарська. – Овочі та фрукти мити лише кип’яченою водою. В ідеалі всі продукти потрібно термічно обробляти, а руки ретельно мити.

Якщо є можливість, то, звичайно, використовуйте засоби для знезараження води.

Відчувши нездужання, виявивши у себе симптоми інфекції (пронос, блювання, підвищена температура) після вживання будь-яких підозрілих продуктів або води, за можливості відразу звертайтеся до лікаря.