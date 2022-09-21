В Тернополе в связи с ситуацией с Covid-19 с 22 сентября 2022 года принято решение о введении дополнительных карантинных ограничений:

Соблюдение масочного режима в местах массового скопления населения, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, общепитах, учреждениях культуры и искусств, религиозных учреждениях. Снабдить защитными масками, респираторами водителей и кондукторов на маршрутах. Осуществлять перевозку пассажиров исключительно в защитных масках (респираторах). Проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию общественного транспорта, перевозящую пассажиров. Рекомендовать работникам учебных заведений (школ) принимать самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости. Организовать должным образом образовательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства (постановления главного государственного санитарного врача от 06.09.2021г. №10 Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19). Обеспечить надлежащее качество воздуха помещений в учебных заведениях. Обеспечить представление информации в ГУ Тернопольский ОЦКПХ МЗ относительно количества отсутствующих детей в учебных заведениях, количества закрытых классов, заведений.

Во время богослужений в храмах соблюдать масочный режим и другие санитарно-противоэпидемические требования, согласно требованиям действующего законодательства. При совершении религиозных обрядов использовать одноразовую посуду или использовать средства для дезинфекции литургической посуды.

Источник: ternopilcity.gov.ua