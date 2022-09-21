Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Масочный режим в Тернополе: принято решение о дополнительных карантинных Covid-ограничения

21 сентября 2022, 17:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Источник: Depositphotos

В Тернополе в связи с ситуацией с Covid-19 с 22 сентября 2022 года принято решение о  введении дополнительных карантинных ограничений:

  1. Соблюдение масочного режима в местах массового скопления населения, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, общепитах, учреждениях культуры и искусств, религиозных учреждениях.
  2. Снабдить защитными масками, респираторами водителей и кондукторов на маршрутах.
  3. Осуществлять перевозку пассажиров исключительно в защитных масках (респираторах).
  4. Проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию общественного транспорта, перевозящую пассажиров.
  5. Рекомендовать работникам учебных заведений (школ) принимать самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.
  6. Организовать должным образом образовательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства (постановления главного государственного санитарного врача от 06.09.2021г. №10 Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
  7. Обеспечить надлежащее качество воздуха помещений в учебных заведениях.
  8. Обеспечить представление информации в ГУ Тернопольский ОЦКПХ МЗ относительно количества отсутствующих детей в учебных заведениях, количества закрытых классов, заведений.
Читайте также:
коронавирусCovid-19 активизировался: Хмельнитчина в числе лидеров, Виннитчина готовится к наплыву пациентов

Во время богослужений в храмах соблюдать масочный режим и другие санитарно-противоэпидемические требования, согласно требованиям действующего законодательства. При совершении религиозных обрядов использовать одноразовую посуду или использовать средства для дезинфекции литургической посуды.

Источник: ternopilcity.gov.ua

Сейчас смотрят

Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь