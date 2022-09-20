Три человека умерли за неделю из-за осложнений от вируса в больницах Хмельнитчины. А заболеваемость выросла на треть – что сделало область одним из лидеров, где распространяется болезнь. В областном центре контроля и профилактики болезней уверяют, что коронавирус никуда не исчез. Подтверждено 2 632 зафиксированных случая за последние шесть дней.

В больницы Хмельницкой области из-за Covid-19 на прошлой неделе госпитализировали 322 человека. Наблюдается рост заболевания вирусом и среди детей — 412 подтвержденных случаев.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации, как самом действенном способе уберечься от коронавируса.

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– Covid-19 не исчез, поэтому при появлении симптомов ОРВИ важно тестироваться. Вовремя сделанный тест поможет сдержать распространение заболевания, защитить ваших близких, людей из групп риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения, — говорит Николай Габрикевич, генеральный директор Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней.

По словам Габрикевича, за прошедшую неделю на Хмельнитчине провели около 8 тыс. тестирований. Но есть время позаботиться о защите от болезни. Ведь именно вакцинация защищает от тяжелых заболеваний, осложнений и летальных исходов.

К наплыву пациентов готовятся больницы Винницкой области. В 18 опорных учреждениях, специализирующихся на лечении коронавируса, уже более 400 пациентов с подтвержденным Covid-19, 16 из них в реанимационных отделениях.

– Эпидемиологи отмечают рост заболеваемости Covid-19. Если на прошлой неделе регистрировали каждый день до 300 новых случаев, то на этой неделе это более 400, — говорит заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

По словам Бондаренко, по сравнению с предыдущими волнами тяжелых случаев меньше. Однако ежесуточно госпитализируют в больницы более 100 пациентов. Наибольшая загруженность кроватей в детских заведениях, среди них тяжелых пациентов нет.

В Винницкой области почти 50% жителей вакцинировались от Covid-19, и более 70 тыс. получили бустерную дозу прививки.