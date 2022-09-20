Министерство здравоохранения обновило схемы вакцинации против Covid-19.

Основная новация: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

Что это означает: если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.

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Эти схемы вакцинации безопасны и защищают от осложнений, госпитализации и риска смерти вследствие коронавирусной болезни.

Таким образом:

Взрослые от 18 лет должны получить базовый курс прививок от Covid-19 с одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).

Через пять месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.

Через четыре месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения Covid-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

Если ваш населенный пункт имеет безопасный доступ к пунктам и центрам вакцинации — обратитесь туда, чтобы получить прививку.

Список пунктов и центров по ссылке – https://bit.ly/vaccinationpoints