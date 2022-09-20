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Вакцинація

Вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після інших вакцин – МОЗ

20 Вересня 2022, 13:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я оновило схеми вакцинації проти Covid-19.

Основна новація: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Що це означає: якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

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Ці схеми вакцинації безпечні та захищають від ускладнень, госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Таким чином:

Дорослі від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень від Covid-19 з однієї дози вакцини Janssen або двох доз вакцин (CoronaVac чи Pfizer).

Через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.

Через чотири місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу Covid-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

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Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Перелік пунктів та центрів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints

Джерело
МОЗ
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Вакцинація
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