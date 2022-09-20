Троє людей померло за тиждень через ускладнення від вірусу в лікарнях Хмельниччини. А захворюваність зросла на третину – що зробило область одним із лідерів, де шириться хвороба. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, що коронавірус нікуди не зник. І цьому підтвердження 2 632 зафіксованих випадки за останні шість днів.

До лікарень Хмельницької області з Covid-19 минулого тижня госпіталізували 322 людей. Спостерігається зростання захворювання на вірус і серед дітей – 412 підтверджених випадків.

Епідеміологи нагадують про вакцинацію, як найдієвіший спосіб вберегтись від коронавірусу.

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– Covid-19 не зник, тому при появі симптомів ГРВІ важливо тестуватися. Вчасно зроблений тест допоможе стримати поширення захворювання, захистити ваших близьких, людей з груп ризику та зменшити навантаження на систему охорони здоровʼя, – каже Микола Габрикевич, генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За словами Габрикевича, за минулий тиждень на Хмельниччині здійснили близько 8 тис. тестувань. Але ще є час подбати про захист від хвороби. Адже саме вакцинація захищає від важкого перебігу захворювання, ускладнень та летальних наслідків.

До напливу пацієнтів готуються лікарні Вінниччини. У 18 опорних закладах, які спеціалізуються на лікуванні коронавірусу, вже понад 400 пацієнтів, які мають підтверджений Covid-19, 16 із них у реанімаційних відділеннях.

– Епідеміологи відзначають зростання захворюваності на Covid-19. Якщо минулого тижня реєстрували щодня до 300 нових випадків, то цього тижня це понад 400, – каже заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

За словами Бондаренко, в порівнянні з попередніми хвилями важких випадків менше. Однак, щодоби госпіталізують до лікарень понад 100 пацієнтів. Найбільша завантаженість ліжок у дитячих закладах, серед них важких пацієнтів немає.

На Вінниччині майже 50% мешканців вакцинувалися від Covid-19, і понад 70 тис. отримали бустерну дозу щеплення.