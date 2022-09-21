У Тернополі у зв’язку із ситуацією з Covid-19 з 22 вересня 2022 року прийнято рішення про запровадження додаткових карантинних обмежень:

Дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах. Забезпечити захисними масками, респіраторами водіїв та кондукторів на маршрутах. Здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах). Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, що перевозить пасажирів. Рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності. Організувати належним чином освітній процес відповідно до вимог чинного законодавства (постанови головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021р. №10 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Забезпечити належну якість повітря приміщень в закладах освіти. Забезпечити подання інформації до ДУ Тернопільський ОЦКПХ МОЗ щодо кількості відсутніх дітей в закладах освіти, кількості закритих класів, закладів.

Під час Богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції Літургійного посуду.

Джерело: ternopilcity.gov.ua