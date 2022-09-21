У Тернополі у зв’язку із ситуацією з Covid-19 з 22 вересня 2022 року прийнято рішення про запровадження додаткових карантинних обмежень:
- Дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.
- Забезпечити захисними масками, респіраторами водіїв та кондукторів на маршрутах.
- Здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах).
- Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, що перевозить пасажирів.
- Рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.
- Організувати належним чином освітній процес відповідно до вимог чинного законодавства (постанови головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021р. №10 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
- Забезпечити належну якість повітря приміщень в закладах освіти.
- Забезпечити подання інформації до ДУ Тернопільський ОЦКПХ МОЗ щодо кількості відсутніх дітей в закладах освіти, кількості закритих класів, закладів.
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Під час Богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції Літургійного посуду.
Джерело: ternopilcity.gov.ua
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