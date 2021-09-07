Ученые провели исследование в 600 селах среди 340 тыс. человек в Бангладеш и обнаружили, что применение хирургических масок, как средства борьбы с Covid-19, имело значения.

В выводах сказано, что использование масок может замедлить распространение Covid-19.

— Это действительно достоверные данные, которые сочетают в себе контроль лабораторного исследования с действиями людей в реальной жизни, чтобы увидеть, сможем ли мы заставить людей носить маски, и работают ли маски, — сказала Лаура Квонг, доцент кафедры наук об окружающей среде в Калифорнийском университете.

Исследование было опубликовано некоммерческой организацией Инновации для борьбы с бедностью и сейчас проходит экспертную проверку.

Выводы исследования имеют важное значение для стран, где вакцины не доступны для массовой вакцинации.

Во время проведения исследования ученые обнаружили, что ношение масок увеличилось почти на 30%, и изменение поведения сохраняется в течение 10 недель и более. После введения программы исследователи сообщили об уменьшении симптомов Covid-19 на 11,9%, что свидетельствует о том, что вирус был обнаружен в анализах крови.

Хотя эффект может показаться небольшим, результаты дают представление о том, насколько маски имеют значение: рост ношение масок на 30% привело к снижению заражения на 10%.

Ученые доказали, что маски значительно уменьшают симптомы инфекции среди пожилых людей, и обнаружили, что хирургические маски были эффективнее тканевых версий.

Квонг сказала, что эти выводы могут быть особенно важны для таких стран, как США, где люди проводят гораздо больше времени в помещении, чем в сельской местности Бангладеш.

Доктор Исаак Богоч, врач-инфекционист и доцент медицины Университета Торонто, сказал, что исследование помогает укрепить то, что известно об эффективности масок.

— Но нам нужны и прививки, лучшая вентиляция в помещении, контроль за скоплением людей, физическая дистанция, — добавил он — Всe это — дополнительные средства защиты.

Ученые ставили целью не только исследовать эффективность ношение масок, но и научить людей воспринимать их, как одно из многочисленных средств, необходимых для остановки Covid-19.

Как ребенку объяснить важность ношения медицинской маски – вопрос, который возник у многих родителей со стартом учебного года. Дети начали активно посещать общественные места, без какого либо присмотра, поэтому стоит донести информацию о том, насколько важно придерживаться превентивных мер в борьбе с коронавирусом. Тем более, темпы роста количества инфицированных Covid-19 в Украине активно растут.

Источник: NBC News