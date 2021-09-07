Вчені провели дослідження в 600 селах серед 340 тис. людей у Бангладеш і виявили, що застосування хірургічних масок, як засобу боротьби з Covid-19, мало значення.

У висновках сказано, що використання масок може уповільнити поширення Covid-19.

– Це дійсно достовірні дані, які поєднують в собі контроль лабораторного дослідження з діями людей у ​​реальному житті, щоб побачити, чи зможемо ми змусити людей носити маски, і чи працюють маски, – сказала Лаура Квонг, доцент кафедри наук про навколишнє середовище в Каліфорнійському університеті.

Дослідження було опубліковане некомерційною організацією Інновації для боротьби з бідністю і наразі проходить експертну перевірку.

Висновки дослідження мають важливе значення для країн, де вакцини не є доступними для масової вакцинації.

Під час проведення дослідження вчені виявили, що носіння масок збільшилося майже на 30 %, і що зміна поведінки зберігається протягом 10 тижнів і більше. Після запровадження програми дослідники повідомили про зменшення симптомів Covid-19 на 11,9 %, що свідчить про те, що вірус був виявлений у аналізах крові.

Хоча ефект може здатися невеликим, результати дають уявлення про те, наскільки маски мають значення: зростання носіння масок на 30% призвело до зниження зараження на 10% .

Вчені довели, що маски значно зменшують симптоми інфекції серед літніх людей, і виявили, що хірургічні маски були ефективнішими за тканинні версії.

Квонг сказала, що ці висновки можуть бути особливо важливими для таких країн, як США, де люди проводять набагато більше часу у приміщенні, ніж у сільській місцевості Бангладеш.

Доктор Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст і доцент медицини Університету Торонто, сказав, що дослідження допомагає зміцнити те, що відомо про ефективність масок.

– Але нам потрібні і щеплення, краща вентиляція в приміщенні, контроль за скупченням людей, фізична дистанція, – додав він – Всe цe – додаткові засоби захисту.

Вчені ставили за мету не тільки дослідити ефективність носіння масок, але й навчити людей сприймати їх, як один з численних засобів, необхідних для зупинки Covid-19.

Як дитині пояснити важливість носіння медичної маски – питання, яке виникло у багатьох батьків зі стартом навчального року. Діти почали активно відвідувати громадські місця, без будь-якого нагляду, тому варто донести інформацію про те, наскільки важливо дотримуватися превентивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Адже темпи зростання кількості інфікованих Covid-19 в Україні активно ростуть.

Джерело: NBC News