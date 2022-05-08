Что делать, если, находясь за границей, тест на Covid-19 дал положительный результат. Каковы правила на этот случай в разных странах мира, рассказало авторитетной американской издание NYT.

Продлить отпуск, ожидая отрицательных результатов анализов, — для многих – непозволительная роскошь. Многих людей беспокоит перспектива получить положительный результат и оказаться застрявшими в чужой стране, не имея возможности вернуться домой.

Если у вас положительный результат, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует самоизолироваться и отложить поездку на 10 дней, независимо от симптомов.

В стране, где вы находитесь, могут быть свои правила карантина и изоляции. К примеру, периоды изоляции могут быть длиннее 10 дней, рекомендованных CDC.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует полностью вакцинированным людям самоизолироваться после положительного результата теста.

Если их симптомы улучшатся, и они будут чувствовать себя лучше в течение как минимум 24 часов, а их тесты на вирус дважды в течение 24 часов будут отрицательными, они могут прекратить изоляцию.

Если через шесть дней у них один раз будет отрицательный результат, они могут прекратить изоляцию. Невакцинированным людям рекомендуется самоизолироваться на 10 дней, но они могут прекратить изоляцию, если они соответствуют тем же требованиям для отрицательных тестов.

В некоторых других направлениях, особенно в Азии, может потребоваться обязательный карантин или изоляция в государственном учреждении или в специально отведенном отеле на 14 дней и более.

Нужно ли сообщать государственным чиновникам о положительном результате теста

Это будет зависеть от правил страны, которую вы посещаете, поэтому обязательно проверьте, что они говорят на веб-сайтах местных министерств здравоохранения.

В большинстве мест туристы не обязаны официально сообщать правительству о положительном результате теста, хотя, если вы проходили тест лично в местном медицинском учреждении, результаты часто отправляются в региональный или национальный орган здравоохранения.

Где можно остановиться, если придется изолироваться

Большинство стран, в том числе популярные европейские направления, такие как Греция, Италия и Франция, позволяют посетителям с положительным результатом теста выбрать собственное жилье на рекомендуемый период самоизоляции.

В отдельных случаях могут потребовать, чтобы вы изолировались в одиночестве в отдельной комнате, даже если члены вашей семьи или попутчики дали отрицательный результат. Вам также следует спросить о доступе к еде и медицинскому обслуживанию, особенно если вы проживаете в отдаленном районе.

Полезно иметь план Б на случай, если ваш отель не сможет вас разместить. Во многих странах есть специальные карантинные отели или апартаменты, а некоторые курорты в популярных туристических направлениях, таких как Испания, Португалия и Мексика, позволяют гостям проходить карантин по сниженной цене.