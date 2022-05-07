Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала, что почти 15 млн человек умерли из-за коронавируса. Врачи к тому же обнаружили, что последствия перенесенного Covid-19 оказались хуже, чем ожидали.

Научные исследования свидетельствуют о том, что коронавирус атакует абсолютно все органы включая мозг. Спутниками Covid-19 становятся депрессия и психоз. Но и это не самое страшное.

Как показали результаты нового исследования, у тех, кто тяжело перенес Covid-19 и был госпитализирован, могут возникнуть трудности с мышлением, сравнимые со старением на 20 лет и общей потерей 10 баллов IQ.

В начале пандемии врачи обратили внимание на то, что у некоторых пациентов после выздоровления появлялся туман в голове, нарушалась память, слабость, появлялись одышка, проблемы с концентрацией внимания, боли в мышцах и суставах, а также расстройства сна. Эти симптомы стали называть постковидным синдромом или длительным Covid-19.

Около трети пациентов сталкиваются с длительным Covid-19. К счастью, через год после болезни большинство сообщало о незначительных улучшениях физического состояния и когнитивных навыков. Ученым также удалось установить, что чем тяжелее протекает болезнь, тем сильнее ее последствия.

Нарушение когнитивных функций характерны для старения и деменции. Но Covid-19 оставляет особый когнитивный след, значительно снижая качество жизни.

Результаты проведенных ранее исследований показали, что Covid-19 поражает мозг и в некоторых случаях приводит к затяжному снижению когнитивных способностей и замедлению скорости обработки информации.

Ученые хотели понять, насколько выражены трудности с мышлением, а также выявить аспекты мышления, которые были затронуты больше всего.

С этой целью наблюдали за группой из 46 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой Covid-19. Треть госпитализированных переносила болезнь настолько тяжело, что их подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эти пациенты стали забывчивыми, сообщали о тумане в голове, им было трудно подобрать слова, чтобы описать свое состояние. Врачи не ожидали такой картины и уверены, что эти пациенты никогда не смогут вернуться к работе.

Причину всех этих явлений еще предстоит выяснить, но уже подтверждены факты, что у таких пациентов наблюдается депрессия, тревога и симптомы посттравматического стресса.

— Как врач, который регулярно осматривает людей после Covid-19, я не удивлен, что в течение нескольких месяцев после госпитализации возникают постоянные проблемы с психическим здоровьем, нарушения памяти и трудности с концентрацией внимания, – рассказывает доктор Колин Франц, который не принимал участия в исследовании.

Франц также отметил, что в некоторых случаях трудности могут быть связаны с мозговым кровообращением и проблемам с дыханием, которые нарушают сон и способствуют сильной усталости, что может негативно сказаться на результатах теста.

Источник: Technology Networks