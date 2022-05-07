Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) констатувала, що майже 15 млн. людей померли через коронавірус. Лікарі до того ж виявили, що наслідки перенесеного Covid-19 виявилися гіршими, ніж очікували.

Наукові дослідження свідчать про те, що коронавірус атакує абсолютно всі органи, включаючи мозок. Супутниками Covid-19 стають депресія та психоз. Але це не найстрашніше.

Як показали результати нового дослідження, у тих, хто тяжко переніс Covid-19 і був госпіталізований, можуть виникнути труднощі з мисленням, які можна порівняти зі старінням на 20 років і загальною втратою 10 балів IQ.

На початку пандемії лікарі звернули увагу на те, що у деяких пацієнтів після одужання з’являвся туман у голові, порушувалася пам’ять, слабкість, з’являлися задишка, проблеми з концентрацією уваги, біль у м’язах та суглобах, а також розлади сну. Ці симптоми стали називати постковідним синдромом або тривалим Covid-19.

Близько третини пацієнтів стикаються з тривалим Covid-19. На щастя, через рік після хвороби більшість повідомляла про незначні поліпшення фізичного стану та когнітивні навички. Вченим також вдалося встановити, що чим важче протікає хвороба, тим сильніші її наслідки.

Порушення когнітивних функцій характерні для старіння та деменції. Але Covid-19 залишає особливий когнітивний слід, значно знижуючи якість життя.

Результати проведених раніше досліджень показали, що Covid-19 вражає мозок і в деяких випадках призводить до затяжного зниження когнітивних здібностей та уповільнення швидкості обробки інформації.

Вчені хотіли зрозуміти, наскільки виражені труднощі з мисленням, а також виявити аспекти мислення, які були найбільше порушені.

З цією метою спостерігали за групою з 46 пацієнтів, госпіталізованих із тяжкою формою Covid-19. Третина госпіталізованих переносила хворобу настільки важко, що їх підключали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Ці пацієнти стали забудькими, повідомляли про туман у голові, їм було важко підібрати слова, щоб описати свій стан. Лікарі не очікували такої картини та впевнені, що ці пацієнти ніколи не зможуть повернутися до роботи.

Причину всіх цих явищ ще належить з’ясувати, але вже підтверджено факти, що такі пацієнти мають депресію, тривогу і симптоми посттравматичного стресу.

– Як лікар, який регулярно оглядає людей після Covid-19, я не здивований, що протягом кількох місяців після госпіталізації виникають постійні проблеми з психічним здоров’ям, порушення пам’яті та труднощі з концентрацією уваги, – розповідає доктор Колін Франц, який не брав участі у дослідженні.

Франц також зазначив, що в деяких випадках труднощі можуть бути пов’язані з мозковим кровообігом та проблемами з диханням, які порушують сон і сприяють сильній втомі, що може негативно позначитися на результатах тесту.

Джерело: Technology Networks