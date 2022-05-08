Що робити, якщо, перебуваючи за кордоном, тест на Covid-19 дав позитивний результат. Які правила на цей випадок в різних країнах світу, розповіло авторитетної американської видання NYT.

Продовжити відпустку, чекаючи на негативні результати аналізів, для багатьох – недозволена розкіш. Багатьох людей непокоїть перспектива отримати позитивний результат і опинитися застряглими в чужій країні, не маючи можливості повернутися додому.

Якщо у вас позитивний результат, Центр з контролю та профілактики захворювань США рекомендує самоізолюватися і відкласти поїздку на 10 днів, незалежно від симптомів.

У країні, де ви знаходитесь, можуть бути свої правила карантину та ізоляції. Наприклад, періоди ізоляції можуть бути довшими 10 днів, рекомендованих CDC.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендує повністю вакцинованим людям самоізолюватися після позитивного результату тесту.

Якщо їхні симптоми покращаться, і вони почуватимуться краще протягом щонайменше 24 годин, а тести на вірус двічі протягом 24 годин будуть негативними, вони можуть припинити ізоляцію.

Якщо через шість днів у них один раз буде негативний результат, вони можуть припинити ізоляцію. Невакцинованим людям рекомендується самоізоліроваться на 10 днів, але вони можуть припинити ізоляцію, якщо вони відповідають тим же вимогам, як для негативних тестів.

У деяких інших напрямках, особливо в Азії, може знадобитися обов’язковий карантин або ізоляція в державній установі або в спеціально відведеному готелі на 14 днів і більше.

Чи потрібно повідомляти державним чиновникам про позитивний результат тесту

Це буде залежати від правил країни, яку ви відвідуєте, тому обов’язково перевірте, що вони говорять на веб-сайтах місцевих міністерств охорони здоров’я.

У більшості місць туристи не зобов’язані офіційно повідомляти уряду про позитивний результат тесту, хоча, якщо ви проходили тест особисто в місцевому медичному закладі, результати часто відправляються в регіональний або національний орган охорони здоров’я.

Де можна зупинитися, якщо доведеться ізолюватися

Більшість країн, у тому числі популярні європейські напрямки, такі як Греція, Італія та Франція, дозволяють відвідувачам з позитивним результатом тесту вибрати власне житло на рекомендований період самоізоляції.

В окремих випадках можуть зажадати, щоб ви ізолювалися на самоті в окремій кімнаті, навіть якщо члени вашої родини або попутники дали негативний результат. Вам також слід запитати про доступ до їжі та медичного обслуговування, особливо якщо ви проживаєте у віддаленому районі.

Корисно мати план Б на випадок, якщо ваш готель не зможе вас розмістити. У багатьох країнах є спеціальні карантинні готелі або апартаменти, а деякі курорти в популярних туристичних напрямках, таких як Іспанія, Португалія та Мексика, дозволяють гостям проходити карантин за зниженою ціною.