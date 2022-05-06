Деякі дослідження показують більш високі показники еректильної дисфункції серед чоловіків, які одужують після Covid-19. Але в цьому можуть бути винні і інші фактори, пов’язані з пандемією, такі, наприклад, як підвищена тривожність.

Для респіраторного захворювання, яке викликає Covid-19, характерні такі специфічні симптоми, як тимчасова втрата нюху і смаку, знебарвлені ковидні пальці ніг, опухлий, горбистий ковидний язик.

Тепер вчені вивчають можливий зв’язок з абсолютно несподіваним наслідком Covid-19: еректильною дисфункцією. Про зв’язок повідомлялося в сотнях статей вчених з Європи і Північної Америки, а також з Єгипту, Туреччини, Ірану і Таїланду.

– Повідомлення про те, що хвороба може вплинути на ваше сексуальне життя – це надзвичайно потужне послання для чоловіків, які все ще чинять опір вакцинації, – говорить професор ендокринології та медичної сексології Римського університету Еммануель Джанніні.

Коли він порівнював чоловіків, які хворіли на Covid-19, з тими, хто не хворів, він виявив, що ті, хто був інфікований, майже в шість разів частіше повідомляли про імпотенцію, ніж ті, хто уникнув коронавірусу.

Дослідження зображень і біопсій показують, що коронавірус може інфікувати тканини в чоловічих статевих шляхах, де він може зберігатися довгий час після початкової інфекції.

Вчені кажуть, що ще занадто рано стверджувати, що зв’язок з еректильною дисфункцією є причинно-наслідковим, оскільки дуже багато факторів, як психологічних, так і фізіологічних, відіграють роль у виникненні і підтримці ерекції.

Пандемія призвела до соціальної ізоляції та сплеску тривоги та депресії, і все це може зіграти свою роль.

– Чоловіча ерекція складніше, ніж люди думають. Потрібен хороший кровотік, щоб нерви працювали, і потрібен хороший рівень гормонів, особливо тестостерону, – зазначає співавтор статті про несприятливий вплив Covid-19 на чоловіче здоров’я Джастін Дубін.

У цьому сенсі пандемія являє собою ідеальне поєднання факторів, що викликають еректильну дисфункцію, вважає професор стоматологічного коледжу Флориди Джозеф Кац, який натрапив на проблему еректильної дисфункції, досліджуючи вплив Covid-19 на здоров’я порожнини рота.

Деякі дослідники припускають, що еректильна дисфункція може бути пов’язана з добре задокументованою втратою здатності відчувати смак і запах у пацієнтів з Covid-19, оскільки ці почуття відіграють важливу роль у сексуальному збудженні.

Принаймні практично всі дослідники сходяться в одній думці: чоловікам потрібні здорові кровоносні судини і хороший кровотік для розвитку і підтримки ерекції. А коронавірус може якраз пошкодити кровоносні судини і їхню внутрішню оболонку судин.

За словами вчених-медиків, еректильна дисфункція може пройти сама по собі, але вони закликають чоловіків з симптомами звернутися до лікаря і якомога раніше.

А між тим, як ми вже писали, 30-річний американець поскаржився на те, що після того, як він перехворів на коронавірус, його статевий член зменшився на 1,5 дюйма (3,81 см). За словами фахівців, цей наслідок захворювання можливий і його не можна виправити.

Чоловік анонімно розповів, що у липні 2021 року інфікувався, і хворів у тяжкій формі, лікувався у лікарні.