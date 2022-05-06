Некоторые исследования показывают более высокие показатели эректильной дисфункции среди мужчин, выздоравливающих после Covid-19. Но в этом могут быть виноваты и другие факторы, связанные с пандемией, такие, к примеру, как повышенная тревожность.

Для респираторного заболевания, которое вызывает Covid-19, характерны такие специфические симптомы, как временная утрата обоняния и вкуса, обесцвеченные ковидные пальцы ног, опухший, бугристый ковидный язык.

Теперь ученые изучают возможную связь с совершенно неожиданным последствием Covid-19: эректильной дисфункцией. О связи сообщалось в сотнях статей ученых из Европы и Северной Америки, а также из Египта, Турции, Ирана и Таиланда.

— Сообщение о том, что болезнь может повлиять на вашу сексуальную жизнь — это чрезвычайно мощное послание для мужчин, которые все еще сопротивляются вакцинации, — говорит профессор эндокринологии и медицинской сексологии Римского университета Эммануэль Джаннини.

Когда он сравнил мужчин, которые были больны Covid-19, с теми, кто не болел, он обнаружил, что те, кто был инфицирован, почти в шесть раз чаще сообщали об импотенции, чем те, кто избежал коронавируса.

Исследования изображений и биопсий показывают, что коронавирус может инфицировать ткани в мужских половых путях, где он может сохраняться долгое время после первоначальной инфекции.

Ученые говорят, что еще слишком рано утверждать, что связь с эректильной дисфункцией является причинно-следственной, поскольку очень многие факторы, как психологические, так и физиологические, играют роль в возникновении и поддержании эрекции.

Пандемия привела к социальной изоляции и всплеску тревоги и депрессии, и все это может сыграть свою роль.

— Мужская эрекция сложнее, чем люди думают. Нужен хороший кровоток, чтобы нервы работали, и нужен хороший уровень гормонов, особенно тестостерона, — отмечает соавтор статьи о неблагоприятном влиянии Covid-19 на мужское здоровье Джастин Дубин.

В этом смысле пандемия представляет собой идеальное сочетание сходящихся факторов, вызывающих эректильную дисфункцию, полагает профессор Стоматологического колледжа Флориды Джозеф Кац, который наткнулся на проблему эректильной дисфункции, исследуя влияние Covid-19 на здоровье полости рта.

Некоторые исследователи предполагают, что эректильная дисфункция может быть связана с хорошо задокументированной потерей способности ощущать вкус и запах у пациентов с Covid-19, поскольку эти чувства играют важную роль в сексуальном возбуждении.

По крайней мере практически все исследователи сходятся в одном мнении: мужчинам нужны здоровые кровеносные сосуды и хороший кровоток для развития и поддержания эрекции. А коронавирус может как раз повредить кровеносные сосуды и их внутреннюю оболочку сосудов.

По словам ученых-медиков, эректильная дисфункция может пройти сама по себе, но они призывают мужчин с симптомами обратиться к врачу и как можно раньше.

А между тем, как мы уже сообщали, 30-летний американец пожаловался на то, что после того, как он переболел коронавирусом, его половой член уменьшился на 1,5 дюйма (3,81 см). По словам специалистов, это последствие заболевания возможно и его нельзя исправить.

Мужчина анонимно рассказал, что в июле 2021 года инфицировался, и болел в тяжелой форме, лечился в больнице.