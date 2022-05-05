Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что за первые два года пандемии умерло почти на 15 млн человек больше, чем было официально заявлено практически всеми странами.

Так, в Мексике реальное число смертей от Covid-19 в течение первых двух лет пандемии было вдвое выше официального подсчета. В Египте смертность примерно в 12 раз превышала официальные потери. В Пакистане этот показатель был в восемь раз выше.

В целом, по оценкам экспертов, большая часть человеческих жертв в результате пандемии пришлась на 2021 год, когда новые и более заразные варианты вызвали всплески вируса даже в странах, которые успешно отражали более ранние вспышки.

— То, что произошло с этой пандемией, включая нашу неспособность точно отслеживать ее, просто ошеломляет, — отметил эпидемиолог из больницы Святого Михаила и Университета Торонто Прабхат Джа.

По оценкам ВОЗ, почти треть смертей в мире – 4,7 млн, – зафиксирована в Индии. По данным правительства Индии, на конец 2021 года от Covid-19 погибло 481 080 человек.

В некоторых странах недостатки в правительственных отчетах уже были широко известны. Россия, например, сообщила о примерно 310 тыс. смертей от Covid-19 к концу 2021 года, но эксперты ВОЗ указали, что реальное число погибших составило почти 1,1 млн человек.

— Россия продемонстрировала удручающие результаты в борьбе с пандемией, — отметил независимый демограф Алексей Ракша.

По оценкам ВОЗ, в Соединенных Штатах к концу 2021 года умерло примерно на 930 тыс. человек больше по сравнению с 820 тыс. смертей от Covid-19, официально зарегистрированных за тот же период.

В расчеты ВОЗ входят люди, которые умерли непосредственно от Covid-19, от заболеваний, осложненных Covid-19, или из-за того, что у них были другие заболевания, помимо Covid-19, но они не могли получить необходимое лечение из-за пандемии.

Оценки смертности также учитывают ожидаемые смерти, которые не произошли из-за Covid-ограничений, таких как сокращение дорожно-транспортных происшествий и изоляция, предотвратившая смертность от гриппа и других инфекционных заболеваний.