Всесвітня організація охорони здоров’я виявила, що за перші два роки пандемії померло майже на 15 млн осіб більше, ніж було офіційно заявлено практично всіма країнами.

Так, в Мексиці реальне число смертей від Covid-19 протягом перших двох років пандемії було вдвічі вище офіційного підрахунку. В Єгипті смертність приблизно в 12 разів перевищувала офіційні втрати. У Пакистані цей показник був у вісім разів вище.

В цілому, за оцінками експертів, більша частина людських жертв у результаті пандемії припала на 2021 рік, коли нові й більш заразні варіанти викликали сплески вірусу навіть у країнах, які успішно відображали більш ранні спалахи.

– Те, що сталося з цією пандемією, включаючи нашу нездатність точно відстежувати її, просто приголомшує, – зазначив епідеміолог з лікарні Святого Михайла і Університету Торонто Прабхат Джа.

За оцінками ВООЗ, майже третина смертей у світі – 4,7 млн, – зафіксована в Індії. За даними уряду Індії, на кінець 2021 року від Covid-19 загинуло 481 080 осіб.

У деяких країнах недоліки в урядових звітах вже були широко відомі. Росія, наприклад, повідомила про приблизно 310 тис. смертей від Covid-19 до кінця 2021 року, але експерти ВООЗ вказали, що реальне число загиблих сягнуло майже 1,1 млн осіб.

– Росія продемонструвала гнітючі результати в боротьбі з пандемією, – зазначив незалежний демограф Олексій Ракша.

За оцінками ВООЗ, у Сполучених Штатах до кінця 2021 року померло приблизно на 930 тис. осіб більше в порівнянні з 820 тис. смертей від Covid-19, офіційно зареєстрованих за той же період.

У розрахунки ВООЗ входять люди, які померли безпосередньо від Covid-19, від захворювань, ускладнених Covid-19, або через те, що у них були інші захворювання, крім Covid-19, але вони не могли отримати необхідне лікування через пандемію.

Оцінки смертності також враховують очікувані смерті, які не відбулися через Covid-обмеження, як-от зменшення дорожньо-транспортних пригод та ізоляція, яка запобігла смертності від грипу та інших інфекційних захворювань.