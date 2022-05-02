Данія стала першою країною, яка оголосила про тимчасове припинення програми вакцинації проти Covid-19 через високі показники імунізації і зниження числа інфікованих.

У заяві Національної ради охорони здоров’я країни йдеться, що після 15 травня громадян вже не запрошуватимуть на Covid-щеплення.

Також управління охорони здоров’я Данії опублікувало додаткові заходи щодо ослаблення Covid-обмежень у країні. Це стосується, зокрема, правил носіння масок і догляду за літніми людьми.

Пацієнтів, які надходять до лікарень, будуть тестувати тільки в тому випадку, якщо у них проявляються симптоми вірусу.

Дані Управління охорони здоров’я Данії показують, що станом на 20 квітня 89% жителів Данії віком 12 років і старше повністю вакциновані, А 76% отримали ревакцинацію. Близько 37% дітей віком від 5 до 11 років також повністю вакциновані.

– Показники госпіталізації стабільні, і ми також очікуємо, що вони скоро знизяться. Тому ми згортаємо програму масової вакцинації проти Covid-19, – йдеться в заяві директора відділу готовності та інфекційних захворювань DHA Болетт Соборг.

Органи охорони здоров’я Данії заявили, що люди за бажання все ще можуть пройти вакцинацію навесні і влітку. Крім того, друга бустерна вакцина пропонується тим, хто має ослаблений імунітет або піддається високому ризику важкого захворювання.

Рішення Данії призупинити кампанію вакцинації було ухвалено у зв’язку з тим, що в останні тижні країни по всьому світу абсолютно по-різному реагували на пандемію.

Більшість європейських країн і Сполучені Штати зняли обмеження, пов’язані з Covid-19, водночас Китай ввів заходи з блокування в двох своїх найбільших містах, Пекіні й Шанхаї, після спалахів вірусу.

Джерело: ABCnews